Pekcan: "Türkiye olarak hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz"
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Azerbaycan Gümrük İdaresi Başkanı Sefer Mehdiyev'in imza töreninin yapıldığı salona gelmesi Bakan Pekcan ile Sefer Mehdiyev'in imzaları atması Pekcan ile Mehdiyev'in tokalaşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,...
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:06 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Azerbaycan Gümrük İdaresi Başkanı Sefer Mehdiyev'in imza töreninin yapıldığı salona gelmesi
Bakan Pekcan ile Sefer Mehdiyev'in imzaları atması
Pekcan ile Mehdiyev'in tokalaşması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu. (1)
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