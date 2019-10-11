Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Türkiye olarak hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz"
Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Türkiye olarak hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz'

Pekcan: "Türkiye olarak hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz"

49 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Azerbaycan Gümrük İdaresi Başkanı Sefer Mehdiyev'in imza töreninin yapıldığı salona gelmesi Bakan Pekcan ile Sefer Mehdiyev'in imzaları atması Pekcan ile Mehdiyev'in tokalaşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Azerbaycan Gümrük İdaresi Başkanı Sefer Mehdiyev'in imza töreninin yapıldığı salona gelmesi

Bakan Pekcan ile Sefer Mehdiyev'in imzaları atması

Pekcan ile Mehdiyev'in tokalaşması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu. (1)

Pekcan: Türkiye olarak hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz

Ruhsar Pekcan, Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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