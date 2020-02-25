Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak tütün ve tütün mamülleri ile elektronik sigarayla mücadeleye devam ettiklerini belirterek, elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirildiğini bildirdi.

Pekcan, bugün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan elektronik sigaranın ithalatına yasak getiren karara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde bakanlık olarak tütün ve tütün mamülleri ile elektronik sigarayla mücadeleye her alanda devam ettiklerine dikkati çeken Pekcan, "Halk sağlığını tehdit eden elektronik sigara ve elektronik nargileyle bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik." ifadelerini kullandı.

Pekcan, öte yandan kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara ve 140 bin adet de elektronik sigara yakalandığını belirterek, "2020 yılında da sigara ve elektronik sigara kaçakçılığına geçit vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için alınan bu önemli tedbirin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.