Pekcan: "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını Hazırladık, Taslağın Yasalaşmasıyla...
34 dakika önce
Pekcan: "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını hazırladık, taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız."
Pekcan: "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını hazırladık, taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:21 Kaynak: AA
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