Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını Hazırladık, Taslağın Yasalaşmasıyla...

Pekcan: "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını Hazırladık, Taslağın Yasalaşmasıyla...

34 dakika önce

Pekcan: "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını hazırladık, taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız."

Pekcan:
Pekcan: "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını hazırladık, taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:21 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı

Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 12:55:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını Hazırladık, Taslağın Yasalaşmasıyla...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]