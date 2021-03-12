Pekcan: "Ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma, zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı" - Son Dakika

Pekcan: "Ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma, zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı"

12.03.2021 12:29
Pekcan:

Pekcan: "Ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik.

Pekcan: "Ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma, zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı"

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma, zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı' - Son Dakika Ekonomi


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