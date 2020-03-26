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Pekcan: "(Ürünlerde fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147...
7 saat önce
Pekcan: "(Ürünlerde fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı"
Pekcan: "(Ürünlerde fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı"
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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