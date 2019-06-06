Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya ekonomi çıkarması
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Japonya'nın Tsukuba şehrinde düzenlenecek G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:08
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