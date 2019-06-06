Son Dakika Haberleri: Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya ekonomi çıkarması
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Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya ekonomi çıkarması

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Japonya'nın Tsukuba şehrinde düzenlenecek G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya ekonomi çıkarması, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Japonya'nın Tsukuba şehrinde düzenlenecek G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:08 
Mustafa Varank, Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Japonya, Ekonomi
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