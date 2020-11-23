Pekcan: "Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve...
23.11.2020 11:41
Pekcan: "Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve yolumuza güçlenmiş şekilde devam edeceğimize inanıyoruz"
Pekcan: "Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve yolumuza güçlenmiş şekilde devam edeceğimize inanıyoruz"
Yatırım, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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