Pekcan: "Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve...

Pekcan: "Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve yolumuza güçlenmiş şekilde devam edeceğimize inanıyoruz"

Pekcan: "Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve yolumuza güçlenmiş şekilde devam edeceğimize inanıyoruz"

Yatırım, Ekonomi, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Pekcan: 'Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve... - Son Dakika Ekonomi

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