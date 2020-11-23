Pekcan: "Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve... - Son Dakika

Pekcan: "Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve...

23.11.2020 11:41
Pekcan:

Pekcan: "Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve yolumuza güçlenmiş şekilde devam edeceğimize inanıyoruz"

Pekcan: "Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve yolumuza güçlenmiş şekilde devam edeceğimize inanıyoruz"

Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve... - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu Nedim Saban boynunda virüssavar taşıyor 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada         
11:06
Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor         
10:41
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir         
10:03
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
Aracını satmakta anlaştığı kişinin Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı         
08:49
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 11:46:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pekcan: "Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei