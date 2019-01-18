Son Dakika Haberleri: Pekcan: Yerli Oyunlar, İhracatta Bir Milyar Dolar Sınırını Aştı

Pekcan: Yerli Oyunlar, İhracatta Bir Milyar Dolar Sınırını Aştı

6 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk oyun sektörünün, geçen yıl 1 milyar doları aşan ihracat yaptığını açıkladı.

Pekcan: Yerli Oyunlar, İhracatta Bir Milyar Dolar Sınırını Aştı, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk oyun sektörünün, geçen yıl 1 milyar doları aşan ihracat yaptığını açıkladı.

Oyun sektörünün ihracat verilerine ilişkin toplantıda konuşan Pekcan, bilişim sektörünün ekonomik değeri yüksek parçalarından birinin dijital oyun sektörü olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Türkiye orta gelirli ülkeler seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine geçmek zorundadır.

"Bunu yapmak için 21. Yüzyılın yükselen sektörlerine daha fazla teknoloji, tasarım ve markalaşma yatırımları yapmamız gerekmektedir.

"Bunu yaparken dünyanın teknolojik bir dönüşümden geçtiğini göz ardı edemeyiz.

"Şu anda dünyanın en karlı 20 şirketi arasında yazılım, bilişim ve yüksek teknoloji şirketleri bulunuyoruz.

"2018 yılında 138 milyar dolar civarında olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün 2021 yılında 180 milyar doalr olması beklenmekte.

"Bu sayılar sektörün potansiyelini ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki oyun pazarının hacmi 750 milyon dolara ulaşmış bulunmaktadır.

"2016'da 500 milyon dolar olan ihracat rakamımız 2018'de 1.05 milyar dolara ulaştı. Bu rakamı daha da arttırmak için çalışmalarımız aralıksız devam etmekte."

Toplantıda konuşan Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Başkanı Ali Erkin de, "Bugün telefonlarımızda ve tabletlerimizde en çok oynanan ilk on oyun arasında pek çok Türk geliştiricinin oyununu bulmak mümkün ve bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:28 Kaynak: DHA

Ruhsar Pekcan, İhracat, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinem Kobal'ın Hakan: Muhafız Dizisinin Kadrosuna Katılacağı İddia Edildi THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı

Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Kendilerini Patlattı İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen Çocuk, İntihara Kalkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:34:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pekcan: Yerli Oyunlar, İhracatta Bir Milyar Dolar Sınırını Aştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]