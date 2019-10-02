Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Yılın 9 ayındaki kümülatif ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla...
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Pekcan: "Yılın 9 ayındaki kümülatif ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla...

1 saat önce

Pekcan: "Yılın 9 ayındaki kümülatif ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolar oldu.

Pekcan:

Pekcan: "Yılın 9 ayındaki kümülatif ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolar oldu."

İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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