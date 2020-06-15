Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürün denetlendi, uygunsuz bulunan yaklaşık 6...
Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürün denetlendi, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmedi.
Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürün denetlendi, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmedi."
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:33 Kaynak: AA
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