Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürün denetlendi, uygunsuz bulunan yaklaşık 6...

Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürün denetlendi, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmedi.

Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürün denetlendi, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmedi."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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