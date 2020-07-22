Pekcan: "Yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve ihracatla ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarmak için gereken tüm adımları atacağız."

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Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu

4 aydır kayıp olan genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte ailesine ait dükkanı soydu

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