Pekcan: Zeytin Dalı Sınır Kapımız önümüzdeki hafta devreye girecek
14 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:55
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