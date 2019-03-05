Son Dakika Haberleri: Pekcan: Zeytin Dalı Sınır Kapımız önümüzdeki hafta devreye girecek

Pekcan: Zeytin Dalı Sınır Kapımız önümüzdeki hafta devreye girecek

14 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek.

Pekcan: Zeytin Dalı Sınır Kapımız önümüzdeki hafta devreye girecek, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:55 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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