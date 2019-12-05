Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek...
Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek... - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek...

6 saat önce

Pekcan: "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk."

Pekcan:

Pekcan: "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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