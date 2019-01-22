Son Dakika Haberleri: Peker'in, Altaylı'yı Tehdit İddiasına Beraat

Peker'in, Altaylı'yı Tehdit İddiasına Beraat

34 dakika önce

Gazeteci Fatih Altaylı'yı tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Sedat Peker, "suçun kanuni unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat etti.

Peker'in, Altaylı'yı Tehdit İddiasına Beraat, System.String[]
Gazeteci Fatih Altaylı'yı tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Sedat Peker, "suçun kanuni unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat etti.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Sedat Peker ve avukatı katıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Peker, aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi.

Sanık avukatı Ersan Barkın da Yargıtay içtihatlarına göre şarta bağlı tehdit suçunun oluşmayacağını belirterek, beraat talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, "tehdit" suçunun kanuni unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Peker'in beraatine hükmetti.

Gazeteci Altaylı'nın, Sedat Peker'in yayınladığı bir videoda kendisini tehdit ettiğini belirterek yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonunda Peker hakkında dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:51 Kaynak: AA

İstanbul, Fatih Altaylı, Sedat Peker, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sedat Peker'in, Fatih Altaylı'ya Söylediği Sözler Suç Sayılmadı Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı

Son Dakika! RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti Son Dakika! MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:25:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Peker'in, Altaylı'yı Tehdit İddiasına Beraat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]