Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube hesabından yayınladığı video serisinin yedincisinde Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı hedef aldı.
Dubai'de olduğu bilinen Peker'in çekimleri gerçekleştirdiği odada değil, bir toplantı odasında olduğu görüldü. Peker'in arkasında bulunan yazı tahtasını üzerindeki " İran, Mersin, Sabiha Gökçen" yazıları ve tahtanın önündeki "Her Şey Seninle Başlar", "Hz. Ali" ve Dostoyevski'nin "Ezilmiş ve Aşağılanmışlar" eserleri de dikkatlerden kaçmadı.
Peker, arkasındaki tabloyu göstererek, "Beni bunları açıklamak zorunda bırakma eğer açıklarsam devlet uluslararası hukuk önünde suçlu duruma düşer bu yüzden uluslararası hukuku okuyorum ki devlete sıkıntı çıkartmayayım" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı - Son Dakika