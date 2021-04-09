Peker'in yakalanması için İnterpol devrede - Son Dakika

SEDAT Peker'in yakalanması için İnterpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi.

Sedat Peker ve liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekipleri teknik takiple bağlantılı kişileri belirledi. Peker'le bağlantılı şüphelilerin İstanbul, Ankara, Hatay, Trabzon ve Kocaeli'nde adresleri tespit edildi.