Peki Ya Boşanan Çiftlerin Çocuklarına Ne Olucak?

Özel Hayat Hastanesi, yaptığı birbirinden farklı etkinliklerle toplumdan her kesimi bilgilendirmeye devam ediyor.

Özel Hayat Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Nilay Gürtaş tarafından, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Esnaf Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine, "Ebeveyn Olarak Boşanma Sürecini Nasıl Yönetmeliyiz" konu başlığında bilgi paylaşımı yapıldı.

Seminerde konuşan Uzm. Psk. Nilay Gürtaş, ebeveynlere, çocukların boşanma sürecini sorunsuz atlatabilmeleri için dikkat etmesi gerekenler konusunda tüyolar verdi. Bazı evliliklerin sorunların çözümü bulunamayınca boşanmayla sonuçlanabileceğini ifade eden Gürtaş, bu sürecin çocuklara daha az zarar vermesi adına iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çocuğun, boşanma sürecinde aile içi çatışmalardan ve boşanma sonrasındaki anne baba yoksunluğu ile ekonomik sorunlardan etkilendiğini söyleyen Gürtaş, "Çocuk bu aşamada boşanmaya karşı inkâr, bu durumu yaratan ortama karşı kızgınlık, anne ve babayı bir araya getirme çabaları, durumu kabullenme ve depresyon yaşar. Bu okul öncesi dönemde,(0-6) okul döneminde (6-12) ve ergenlik döneminde (12-17) kısa ve uzun vadede olmak üzere farklı tepkiler doğurabilir" dedi.

GÖRÜLEN DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ NELER?

Gürtaş, şunları söyledi: "Okul öncesi dönemindeki çocuklar kısa vadede korku, suçluluk, öfke, bağımlılık duyguları hissederken; uzun vadede ise okul başarısızlığı, karşı cinsle iletişim kurmada problem, erkek çocukta cinsel kimlik karmaşası gibi sorunlarla karşılaşabilir. Okul döneminde olan çocuklarda ise; inkâr, kendini suçlama, anne babasını suçlama, çevreye kızgınlık duyma, ilişkilerde güvensizlik, arkadaş ilişkilerinde güçlükler, okulda başarısızlık, alt ıslatma ve bebekleşme gibi sorunlar görülebilir. Ergenlik dönemine baktığımızdaysa, gençlerin davranışlarında; içe kapanma, mutsuzluk, saldırganlık, cinselliğe aşırı ilgi, okul fobisi, evden kaçma ve madde kullanımı görülebilir"

PEKİ, ANNE BABALAR NE YAPMALI?

Boşanma sürecinde ebeveynlere de önerilerde bulunan Uzm. Psk. Nilay Gürtaş, "Anne ve baba aldıkları boşanma kararını, çocuğa birlikte açıklamalıdır. Boşanma sürecine uyumu açısından çocuk için daha sağlıklı olan bu açıklama, çocukların yaş dönemine göre anlayabilecekleri seviyede olmalıdır. Ayrıldıktan sonra, ebeveynler birbirlerinin aleyhinde konuşmamalı ve çocuğa eşi ile olan problemi yansıtılmamalıdır. Bu durum çocuğun diğer ebeveynine olan güvenini yitirmesine neden olabilmektedir. Ailenin hayatında neler değişeceği konusunda da detaylar anlatılmalıdır. Boşanmanın, onların hatalarından kaynaklanmadığını, tamamen anne ile babanın beraberliklerini başarılı bir şekilde sürdüremediklerinden kaynaklandığı anlatılmalı ve anlamaları sağlanmalıdır. Ebeveynler, ailenin özel günlerinde ya da bayramlarda çocuk ile birlikte ortak vakit geçirmelidirler. Böyle davrandıklarında çocuğun zihnindeki 'aile' kavramını korumuş olurlar" diye konuştu.