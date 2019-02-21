Pekin'in Yasak Şehri'nde Yaklaşık 1 Asır Sonra Fener Festivali Kutlandı
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Pekin'in Yasak Şehri'nde yaklaşık 1 asır sonra fener festivali kutlandı.
Pekin'in Yasak Şehri'nde yaklaşık 1 asır sonra fener festivali kutlandı
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:16 Kaynak: Youtube
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