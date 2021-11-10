Pekin Büyükelçiliğinde Büyük Önder Atatürk'ü anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında Çin'de anıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve büyükelçilik mensuplarının yanı sıra Çin'de yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Anma töreni, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkatip Eralp Semerci'nin Atatürk'ün mirasının günümüzdeki değerini vurguladığı sunuşunun ardından anma programı için hazırlanan videolar izlendi.

Büyükelçi Önen, törende yaptığı konuşmada, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla yad etti.

10 Kasım'ların matem günleri olmak yerine Atatürk'ün bugünü ve geleceği aydınlatan ilke ve fikirlerini anma vesilesi olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Önen, aynı zamanda onun emaneti olan Cumhuriyeti yücelterek yaşatma konusunda kararlılığı vurgulamanın zamanı olarak gördüğünü belirtti.

Büyükelçi Önen, Atatürk'ün, "Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde benim manevi mirasım illim ve akıldır." sözünü hatırlatarak, "Atatürk'ü gerçekten anlamak istiyorsak, bu manevi mirasın özünü iyi yakalamamız gerekiyor. Hepimizin, bu hedef doğrultusunda, milli birlik ve beraberlik içinde, yorulmak nedir bilmeden gayret gösterdiğine şüphem yok." dedi.

Atatürk'ün yalnızca askeri dehasıyla değil, inkılapçı kişiliği, devlet idaresindeki üstün kabiliyeti ve diplomatik başarılarıyla emsalsiz bir lider olduğunun altını çizen Önen, "Milletinin bağımsızlığından ve egemenliğinden asla ödün vermeyişi, ileri görüşlülüğü, savaşın zorluklarını en iyi bilen bir asker olarak barışın önemine olan inancı, ülkesine karşı savaşırken ölenleri dahi 'evlatlarımız' olarak görebilmesi; özetle düşüncelerindeki evrensel boyut, Atatürk'ü dünyanın unutulmayan en saygın liderlerinden biri haline getirmiştir. 'Yurtta barış, dünyada barış' diyerek uluslararası camiaya esin kaynağı olmuştur." diye konuştu.