Pekin Büyükelçiliğinde 'koronavirüs' dayanışması

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin'in başkenti Pekin'deki Covid-19 (koronavirüs) durumuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Çin, koronavirüs sebebiyle karantina hali yaşıyor. Okullar da kapalı olduğu için ailelerimizi Türkiye'ye gönderdik" dedi.

Önen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda personelle birlikte yemek masasından fotoğraflar paylaşarak, "Çin, koronavirüs sebebiyle karantina hali yaşıyor. Okullar da kapalı olduğu için ailelerimizi Türkiye'ye gönderdik. Mevcut risklerden dolayı personelimizle yemeklerimizi birlikte yeme kararı aldık. Bu hem moralimizi yükseltiyor hem de ailelerimizden ayrı olmanın hüznünü hafifletiyor" ifadelerini kullandı.