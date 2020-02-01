Pekin Büyükelçisi Önen: "Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pekin Büyükelçisi Önen: 'Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi' - Son Dakika

Pekin Büyükelçisi Önen: "Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi"

14 dakika önce

Etimesgut Havalimanı Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in açıklamaları ANKARA - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçağın Etimesgut Havalimanı'na inmesi...

Etimesgut Havalimanı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in açıklamaları ANKARA - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçağın Etimesgut Havalimanı'na inmesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Pekin Büyükelçisi Önen: Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi

Etimesgut, Türkiye, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:55 Kaynak: AA
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