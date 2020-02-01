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Pekin Büyükelçisi Önen: "Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi"
14 dakika önce
Etimesgut Havalimanı Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in açıklamaları ANKARA - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçağın Etimesgut Havalimanı'na inmesi...
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:55 Kaynak: AA
Etimesgut Havalimanı
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in açıklamaları ANKARA - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçağın Etimesgut Havalimanı'na inmesi öncesinde açıklamalarda bulundu.
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