(PEKİN)- Çin'de Evcil Hayvan Bakımı Piyasası Güçlü Bir Büyüme Sergiliyor - Son Dakika

(PEKİN)- Çin'de Evcil Hayvan Bakımı Piyasası Güçlü Bir Büyüme Sergiliyor

27.11.2020 12:54

Çin'de evcil hayvan bakımı piyasası güçlü bir büyüme sergiliyor (Görüntülü) PEKİN (İHA)- Çin'de veteriner kliniklerine ilişkin talepte patlama yaşanıyor.

GEN

- Çin'de evcil hayvan bakımı piyasası güçlü bir büyüme sergiliyor

(Görüntülü)

PEKİN (İHA)- Çin'de veteriner kliniklerine ilişkin talepte patlama yaşanıyor. Ülkedeki evcil hayvan bakımı piyasasının gelişmesine sebep olarak, son yıllarda evcil hayvan sahiplenenlerin sayısında yaşanan artış ve evcil hayvan sahiplerinin değerli hayvan dostlarının sağlığı ve refahı konusunda giderek bilinçli hale gelmesi gösteriliyor.

Çin'in başkenti Pekin'in Chaoyang bölgesindeki bir veteriner kliniğinde, pek çok endişeli evcil hayvan sahibi, hayvanlarının ameliyat olmasını bekliyor. Bunların arasında, dalağındaki tümörlerin çıkarılması için ameliyat olması gereken Tutu adında 8 yaşındaki Tel Tüylü Terrier de var. Tutu'nun sahipleri, biricik köpeklerinin en iyi şekilde ameliyat olabilmesi için ağır bir bedel ödüyor. Tutu'nun sahibi, "Veteriner bana ameliyat için 2 yöntem olduğunu söyledi. Biri geleneksel yöntem, diğerinde ise gelişmiş lazer bıçağı kullanılıyor. Ona en iyi seçeneği istediğimi söyledim" dedi.

Ülkede yayınlanan endüstri raporlarından birinde, geçtiğimiz yıl Çin'de yaklaşık 100 milyon kedi ve köpeğin evcil hayvan olarak sahiplenildiği bilgisi yer alıyor. Ayrıca çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bir anket çalışmasına göre, ülkedeki evcil hayvan sahiplerinin yüzde 90'ından fazlası evcil hayvanlarını ailelerinin bir üyesi olarak görüyor. Evcil hayvan sahiplerinin sayısında yaşanan artış ve tüylü dostlarının sağlığı ile refahı hakkında giderek bilinçlenmeleri son yıllarda evcil hayvan bakımı piyasasının genişlemesine neden oldu.

Evcil hayvan sağlığına olan ilginin artması, 2007 yılında Pekin'de evcil hayvan hastanesi açmak için işinden ayrılan Fu Ying gibi hayvan severler için yeni kariyer fırsatlarının da ortaya çıkmasını sağladı. Ying'in kurduğu evcil hayvan hastanesi o kadar başarılı oldu ki kısa sürede pek çok klinik açtı. Ying mevcut işe alım kapasitesinin sektördeki hızlı büyümeye yetişememesi nedeniyle doktor bulmakta güçlük çektiğini ifade ederek; Çin'deki evcil hayvan tedavilerinin, diş hekimliği, onkoloji, oftalmoloji gibi uzman kliniklerin yanı sıra daha üst düzey ekipman ve personel sunan evcil hayvan hastanelerindeki artış nedeniyle de iyileştiğini söyledi. Ying ayrıca, "Bir radyoloji odamız var ve artık temelde evcil hayvan hastanelerimizin yüzde 90'ından fazlasında dijital görüntülemeye sahibiz" dedi.

Sektör uzmanlarının açıklamasına göre, evcil hayvan hastanelerinin en iyi tıbbi cihazlarla donatılması için yapılan yatırım, her klinik için ortalama 2 milyon Yuan tutuyor. Çinli veri sağlayıcısı Forward (Qianzhan) Intelligence tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin'in evcil hayvan sağlığı pazarının ölçeği geçen yıl 40.5 milyar Yuan'a ulaşırken, veteriner kliniği piyasa büyüklüğü de 20.2 milyar Yuan'a ulaştı.

(PEKİN)- Çin'de Evcil Hayvan Bakımı Piyasası Güçlü Bir Büyüme Sergiliyor
(PEKİN)- Çin'de Evcil Hayvan Bakımı Piyasası Güçlü Bir Büyüme Sergiliyor
(PEKİN)- Çin'de Evcil Hayvan Bakımı Piyasası Güçlü Bir Büyüme Sergiliyor
(PEKİN)- Çin'de Evcil Hayvan Bakımı Piyasası Güçlü Bir Büyüme Sergiliyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Veteriner, Patlama, Pekin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (PEKİN)- Çin'de Evcil Hayvan Bakımı Piyasası Güçlü Bir Büyüme Sergiliyor - Son Dakika


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