Çin'de görüntülenen "gökkuşağı bulutları" hayranlık uyandırdı - Son Dakika

Çin'de görüntülenen "gökkuşağı bulutları" hayranlık uyandırdı

07.01.2021 11:42

Çin'deki Lugu Gölü'nün üzerinde görüntülenen "gökkuşağı bulutları" görenleri kendine hayran bıraktı.

Çin'deki Lugu Gölü'nün üzerinde görüntülenen "gökkuşağı bulutları" görenleri kendine hayran bıraktı.

Ender ortaya çıkan "gökkuşağı bulutları" Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Lugu Gölü'nün üstünde görüntülendi. Gökyüzünü renkli ışıklarla süsleyen bulutlar, görenleri kendine hayran bıraktı. Bu doğa olayına güneş ışınları ve bulutlardaki buz kristali yapıları neden oluyor.

(İHA)

Çin'de görüntülenen gökkuşağı bulutları hayranlık uyandırdı
Çin'de görüntülenen gökkuşağı bulutları hayranlık uyandırdı
Çin'de görüntülenen gökkuşağı bulutları hayranlık uyandırdı
Çin'de görüntülenen gökkuşağı bulutları hayranlık uyandırdı

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de görüntülenen 'gökkuşağı bulutları' hayranlık uyandırdı - Son Dakika


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