(PEKİN)-Çin'in uzay istasyonu projesi kapsamlı uygulama aşamasına giriyor - Son Dakika

(PEKİN)-Çin'in uzay istasyonu projesi kapsamlı uygulama aşamasına giriyor

15.10.2020 11:49

Çin'in uzay istasyonu projesi kapsamlı uygulama aşamasına giriyor2020), ülkenin kapsamlı uygulama aşamasına giren insanlı uzay projesiyle uzay laboratuvarı uçuş görevlerinde ve uzay istasyonu geliştirme ve yapımında önemli ilerleme kaydetti.

Çin'in uzay istasyonu projesi kapsamlı uygulama aşamasına giriyor

PEKİN – Çin'in uzay altyapısı inşası 13. Beş Yıllık Plan döneminde (2016-2020), ülkenin kapsamlı uygulama aşamasına giren insanlı uzay projesiyle uzay laboratuvarı uçuş görevlerinde ve uzay istasyonu geliştirme ve yapımında önemli ilerleme kaydetti. Uzay istasyonu yapım projesinin tamamı hazırlık aşamasında buna göre uzay istasyonunun yörünge üzerindeki inşaat planını 2022 yılında tamamlamayı hedefliyor.

Çin'in uzay altyapısı inşası 13. Beş Yıllık Plan döneminde, ülkenin kapsamlı uygulama aşamasına giren insanlı uzay projesiyle uzay laboratuvarı uçuş görevlerinde ve uzay istasyonu geliştirme ve yapımında önemli ilerleme kaydetti. Çin, yeni büyük taşıyıcı roketi Uzun Yürüyüş-5B'nin ilk uçuşunu 5 Mayıs 2020'de Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden saat 18: 00'de gerçekleştirerek, ülkenin yeni nesil insanlı uzay aracının deneme sürümünü uzaya başarıyla gönderdi. 13. Beş Yıllık Plan döneminde, Uzun Yürüyüş 7 taşıyıcı roketiyle, Tiangong-2 uzay laboratuvarı, Shenzhou-11 insanlı uzay aracı ve Tianzhou-1 kargo uzay aracı, Çin'in iddialı insanlı uzay programı kapsamında birbiri ardına başarıyla fırlatıldı.

Çin Uzay Teknolojileri Akademisi Baş Tasarımcı Yang Hong, "Şu an, çekirdek kapsülün geliştirilmesi için en önemli dönem. Şimdi, riskleri etkili bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Kalite ve risk kontrolden sonra çözümler için yoğun bir şekilde çeşitli yer tabanlı deneyler ve testler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'in uzay istasyonunun kapsamlı geliştirilmesine 10 yıl önce başlandı. Mühendisler, çekirdek kapsül, uzay aracı, fırlatma sahası ve astronot yaşam üniteleri dahil uzay istasyonu sistemlerinin doğruluğunu iyice değerlendiren kapsamlı testler yaptı.

Plana göre, yörüngedeki uzay istasyonunun temel yapısını oluşturmak için Tianhe çekirdek modülü, Wentian ve Mengtian deney modülleri birbiri ardına fırlatılacak. Çin, uzay mürettebatının rotasyonunu ve kargo ikmalini kolaylaştırmak için 4 Shenzhou insanlı uzay aracı ve 4 Tianzhou kargo uzay aracı fırlatacak.

Mart 2017'den bu yana, uzay istasyonu için astronot eğitimi resmen görev hazırlık aşamasına girdi. Her görev süresi yaklaşık 3 ila 6 ay olduğu için, astronotların fiziksel ve zihinsel nitelikleri, bilgileri ve acil müdahale yetenekleri için daha yüksek gereksinimler ortaya çıktı. Şimdiye kadar, uzay istasyonu yapımı aşamasında 4 görevi yerine getirmek üzere belirlenen astronot ekipleri seçildi ve onaylandı. Uzay görevleri için gerekli eğitimler devam ediyor.

Şimdiye kadar, Çin uzay istasyonunun çekirdek kapsüllerin geliştirilmesi sorunsuz bir şekilde ilerledi. Bilim insanları, uzay istasyonundaki bilimsel deney tesisleri için uygulama sistemi geliştiriyor ve operasyon aşamasında uygulama teorisinin ispatı üzerinde çalışıyor.

(PEKİN)-Çin'in uzay istasyonu projesi kapsamlı uygulama aşamasına giriyor
(PEKİN)-Çin'in uzay istasyonu projesi kapsamlı uygulama aşamasına giriyor
(PEKİN)-Çin'in uzay istasyonu projesi kapsamlı uygulama aşamasına giriyor
(PEKİN)-Çin'in uzay istasyonu projesi kapsamlı uygulama aşamasına giriyor

Çin Halk Cumhuriyeti, İnşaat, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (PEKİN)-Çin'in uzay istasyonu projesi kapsamlı uygulama aşamasına giriyor - Son Dakika

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