Pekin'de 33 yıl önceki Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Pekin'de 33 yıl önceki Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

04.06.2022 23:33

Çin'in başkenti Pekin'de 33 yıl önce meydana gelen Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler İngiltere'nin başkenti Londra'da anıldı.

Çin'in başkenti Pekin'de 33 yıl önce meydana gelen Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler İngiltere'nin başkenti Londra'da anıldı.

Uluslararası Af Örgütü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri Çin'in Londra Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Ellerinde " Uygurlar için insan hakkı", ve "Özgür Hong Kong" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Çin'de 1989'da 2 bin kişinin hayatını kaybettiği Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olayları kınadı.

Göstericiler burada uluslararası topluma Çin'in devam eden insan hakları ihlallerine karşı durulması çağrısında bulundu.

Pekin'de 33 yıl önceki Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler anıldı
Pekin'de 33 yıl önceki Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler anıldı
Pekin'de 33 yıl önceki Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler anıldı
Pekin'de 33 yıl önceki Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

YORUMLAR
500
Ejderha Teknesi Festivali: Bir Yurtseverlik Kutlaması Ejderha Teknesi Festivali: Bir Yurtseverlik Kutlaması Çinli Temsilci, Çin'e Karşı Mesnetsiz Suçlamalarda Bulunan ABD ve İngiltere'yi Sert Şekilde Eleştirdi Çinli Temsilci, Çin'e Karşı Mesnetsiz Suçlamalarda Bulunan ABD ve İngiltere'yi Sert Şekilde Eleştirdi
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, England, Londra, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pekin'de 33 yıl önceki Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 23:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: Pekin'de 33 yıl önceki Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement