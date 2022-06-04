Ellerinde " Uygurlar için insan hakkı", ve "Özgür Hong Kong " yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Çin'de 1989'da 2 bin kişinin hayatını kaybettiği Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olayları kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Pekin'de 33 yıl önceki Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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