Pekin'de 73 bin 537 kişi, Covid-19'a karşı aşılandı - Son Dakika

Pekin'de 73 bin 537 kişi, Covid-19'a karşı aşılandı

03.01.2021 23:27
Pekin'de 73 bin 537 kişi, Covid-19'a karşı aşılandı, System.String[]

Çin'in başkenti Pekin'de cuma gününden bu yana riskli gruplarda bulunan 73 bin 537 kişi, Covid-19'a karşı aşılandı.

Çin'in başkenti Pekin'de cuma gününden bu yana riskli gruplarda bulunan 73 bin 537 kişi, Covid-19'a karşı aşılandı.

Korona virüs salgının çıkış noktası olan Çin'de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı. Başkent Pekin'de cuma gününden bu yana 220 aşılama merkezinde riskli gruplarda yer alan 73 bin 537 kişi aşılandı. Aşılar, dokuz farklı sektörden 18 ila 59 yaşları arasındaki çalışanlara uygulandı. Aşılananlar arasında ithal soğuk zincir malların ön saf gümrük müfettişleri ile yurtdışı ve yurtiçi nakliye sektöründe çalışan personeller bulunuyor. Aşılamada ise Sinovac ve Sinopharm'ın geliştirdiği Covid-19 aşıları kullanıldı.

Belediye Sağlık Komisyonu Sözcüsü Gao Xiaojun yaptığı açıklamada, aşılananlar arasında ciddi yan etkilerin görülmediğini belirtti. Xiaojun, aşılanan kişilerin Pekin'in sağlık kodu uygulamasında güncellenen bilgilere sahip olacağını belirterek, acil olarak yurtdışına seyahat etmeyi planlayanların toplum hizmet merkezinde Covid-19 aşısı için başvurabileceklerini açıkladı.

Öte yandan Çin Ulusal Medikal Ürün İdaresi, geçtiğimiz perşembe günü Sinopharm'a bağlı China National Biotec Group (CNBG) tarafından geliştirilen aşıya yaygın kullanım onayı vermişti. Klinik deneylerde aşının yüzde 79,34 etkili olduğu belirtilmişti.

Çin'de şu ana dek 14 aşı adayı için insanlı deneyler yürütülmesi onaylanırken, bunlardan 5'inin üçüncü aşama klinik deneylere geçtiği bildirildi.

-İHA-

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ankara, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pekin'de 73 bin 537 kişi, Covid-19'a karşı aşılandı - Son Dakika


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