Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pekin'de bar kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış endişeye yol açtı - Son Dakika

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