Pekin'de Covid-19 vaka sayısı artışta - Son Dakika

Çin'in başkenti Pekin'de 50 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle kentte 22 Nisan'da Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre Nisan ayının başından bu yana karantina uygulanan Şanghay'da son 24 saatte bin 292'si semptomatik olmak üzere toplam 10 bin 622 vaka tespit edildi. Bu sayı, son 24 günün en düşük vaka sayısı olarak kayıtlara geçerken, Covid-19 kaynaklı 47 ölüm bildirildi.

Yetkililer, ülkenin finans merkezi olan Şanghay'da perakende satışların, üretimin ve toplu taşımanın yeniden başlaması için çaba harcıyor.

BAŞKENTTE VAKA SAYISI YÜKSELİŞTE

Toplu nükleik asit testi yapılan başkent Pekin'de son 24 saatte 50 yeni vaka tespit edildi ve kentte 22 Nisan'da Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. 20 milyonun üzerinde nüfusa sahip Pekin'de nüfusun yüzde 90'ını kapsayan 12 semtte pazartesi gününden bu yana 3 tur toplu nükleik asit testi uygulanıyor. Birçok semtte ilkokul, ortaokul ve kreşlerdeki öğretmen ve öğrencilere düzenli test yapılması istenirken, bazı semtlerde yüz yüze eğitime ara verildi. Bazı iş yerleri, bir üniversite ile eğlence yerleri ve turistik yerler de kapatıldı.

Pekin'de dün ise 34 vaka kayıtlara geçmişti.

(Cenk Özkömür-İHA)