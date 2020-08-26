Pekin'de hastanelerde koronavirüs hastası kalmadı

Çin'in başkenti Pekin'de son iki koronavirüs (Covid-19) hastasının da taburcu edilmesiyle hastanelerde koronavirüs hastası kalmadı.

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Bölge Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamada son iki koronavirüs hastasının da taburcu edilmesiyle Pekin'deki hastanelerde koronavirüs hastası kalmadığı ifade edildi. Ayrıca, taburcu edilen iki hastanın da Pekin Ditan Hastanesi'nde tedavi gördüğü, hastalardan birinin Dalian şehrindeki yeni vakalarla bağlantılı olduğu ve diğerinin de dış kaynaklı koronavirüs vakası olduğu belirtildi.

Öte yandan, Sağlık Komisyonu Pekin'de iç kaynaklı, dış kaynaklı ya da asemptomatik yeni koronavirüs vakası raporlanmadığını bildirdi.