Pekin'de Hava Sıcaklığı 40 Dereceye Ulaştı, Açık Havada Çalışmalar Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Pekin'de Hava Sıcaklığı 40 Dereceye Ulaştı, Açık Havada Çalışmalar Durduruldu

Pekin'de Hava Sıcaklığı 40 Dereceye Ulaştı, Açık Havada Çalışmalar Durduruldu

06.07.2023 11:20

Çin'in başkenti Pekin'de hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Pekin kent yönetimi, 22 milyonluk şehirde kırmızı alarm vererek, resmi kurumlarda çalışan yaşlılar ve hastaların serin alanlarda kalmasını sağlamak için açık alanda yapılan işlerin durdurulmasını talimat verdi. Bu sıcaklık, 1961'den bu yana rekor seviyede olan 35 derecenin üzerindeki 10 günlük sürecin devamı niteliğinde.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenen Çin'in başkenti Pekin'de, çalışanlara açık havada yaptıkları işleri durdurmaları talimatı verildi.

KIRMIZI ALARM VERDİLER

Pekin kent yönetiminden yapılan açıklamada, bugün hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının öngörüldüğü belirtilerek, 22 milyonluk şehirde "kırmızı alarm" verildiği bildirildi. Açıklamada, resmi kurumlarda çalışan yaşlılar ve hastaların serin alanlarda kalmalarının sağlanması talimatı verilerek, açık alanda yapılan işlerin durdurulması istendi.

1961'DEN BU YANA REKOR SICAKLIK

Pekin yönetiminden 3 Temmuz'da yapılan açıklamada da kentteki hava sıcaklığının 10 gündür 35 derecenin üzerinde seyrettiği ve bunun 1961'den bu yana rekor seviyede olduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pekin'de Hava Sıcaklığı 40 Dereceye Ulaştı, Açık Havada Çalışmalar Durduruldu - Son Dakika


Son Dakika
13:28 Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu yasaklı madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti
13:23 Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torununun yasaklı madde kullanımı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı
13:02 Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür ziyareti! En çok oy aldığı 2 ile gidecek
12:16 Eski Sevgilisinin Arkadaşıyla Konuşan Genç Kız Kaçırıldı
12:12 Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşeti yaşattı! Genç kız o anları böyle anlattı: Beni gömmek için yer kazdılar
12:11 İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakeme büyük ceza! Statüsü düşürüldü
12:07 İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakemin cezası kesildi
11:54 Oyuncu Dilara Aksüyek, futbolcu Cenk Şahin'e aşık oldu
11:49 Oyuncu Dilara Aksüyek, gönlünü futbolcu Cenk Şahin'e kaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 13:44:37. #1.11#
SON DAKİKA: Pekin'de Hava Sıcaklığı 40 Dereceye Ulaştı, Açık Havada Çalışmalar Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement