Pekin'de hükümet "sıfır vaka" politikası nedeniyle protesto edildi - Son Dakika
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Pekin'de hükümet "sıfır vaka" politikası nedeniyle protesto edildi

13.10.2022 14:13
Pekin'de hükümet "sıfır vaka" politikası nedeniyle protesto edildi

Çin'in başkenti Pekin'de hükümetin Kovid-19 salgınına karşı benimsediği "sıfır vaka" politikası ve ağır karantina şartları nedeniyle protesto düzenlendi.

Çin'in başkenti Pekin'de hükümetin Kovid-19 salgınına karşı benimsediği "sıfır vaka" politikası ve ağır karantina şartları nedeniyle protesto düzenlendi.

CNN International televizyonunun haberine göre, Pekin'deki bir üst geçide "Kovid-19 testi değil, yemek istiyoruz", "Karantinaya hayır, özgürlüğe evet", "Yalana hayır, saygınlığa evet", "Devrime hayır, reforma evet", "Lidere hayır, oy kullanmaya evet", "Köleliğe hayır, vatandaşlığa evet" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar asıldı. Ayrıca üst geçitten dumanlar yükseldiği görüldü.

Çin hükümetinden olaya ilişkin açıklama gelmedi. Protestonun Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 20. Kongresi öncesi düzenlenmesi dikkati çekti. Protestonun kim ya da kimler tarafından yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

ÇKP'nin hafta sonu başlayacak 20. Ulusal Kongresi'nde ülkenin gelecek 5 yıldaki yönetim kadrolarını şekillendirecek kritik kararların alınması bekleniyor.

Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping'in iktidarını üçüncü döneme taşımasının yolunu açması beklenen Kongrede, ülkenin farklı yerlerinden başkente gelecek delegeler, partinin merkezi yönetim organlarını seçecek.

Tek parti iktidarının olduğu ve anayasada güçler ayrılığı ilkesinin bulunmadığı ülkede ÇKP, merkezi ve yerel hükümetlerin, yasama, yargı, danışma organlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, devlete ait şirketlerin ve ordunun yönetimini belirliyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Karantina, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pekin'de hükümet 'sıfır vaka' politikası nedeniyle protesto edildi - Son Dakika

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