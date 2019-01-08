Son Dakika Haberleri: Pekin'de İlkokula Bıçaklı Saldırı: 20 Öğrenci Yaralandı

Pekin'de İlkokula Bıçaklı Saldırı: 20 Öğrenci Yaralandı

12 dakika önce

Çin'in başkent Pekin'de bıçaklı saldırganın bir ilkokulda 20 öğrenciyi yaraladığı bildirildi.

Pekin'de İlkokula Bıçaklı Saldırı: 20 Öğrenci Yaralandı, System.String[]
Çin'in başkent Pekin'de bıçaklı saldırganın bir ilkokulda 20 öğrenciyi yaraladığı bildirildi.

China Daily gazetesinin haberine göre Pekin'in Şiçıng bölgesindeki Şüenvu Normal İlkokulu'nda gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3'ü ağır 20 öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Yetkili kurumlardan olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Güvenlik birimlerinin bir şüpheliyi yakaladığı kaydedildi. Saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın İstediği Alan Carvalho, 12 Ocak'ta Türkiye'ye Gelecek Son Dakika! İşverenlerin Çalışanlar İçin Ödediği İşsizlik Sigortası Payı Yüzde 1'e İndirildi

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 10:35:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pekin'de İlkokula Bıçaklı Saldırı: 20 Öğrenci Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]