Pekin'de Karantina Endişeleri Artıyor - Son Dakika
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Pekin'de Karantina Endişeleri Artıyor

27.04.2022 10:44

22 milyonluk Pekin nüfusunun dörtte üçünün yaşadığı Chaoyang'da bölge sakinleri Corona virüsü testi olmak için sıraya girdi.

22 milyonluk Pekin nüfusunun dörtte üçünün yaşadığı Chaoyang'da bölge sakinleri Corona virüsü testi olmak için sıraya girdi.

Çin'in başkenti Pekin'de yetkililer, patlak veren salgını durdurmaya çalışıyor.

Şanghay'daki karantina önlemlerini gören Pekinliler, yiyecek ve erzak stokluyorlar.

Yetkililer, Chaoyang'da bazı spor salonlarını, tiyatroları ve turistik yerleri kapatmaya başladı.

Yetkililer, kentin 10 diğer semt ve bir ekonomik kalkınma bölgesinde de testler yapacağını açıkladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Şanghay, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Pekin'de Karantina Endişeleri Artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pekin'de Karantina Endişeleri Artıyor - Son Dakika
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