Pekin'de koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinlikler iptal edildi - Son Dakika
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Pekin'de koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinlikler iptal edildi

7 saat önce

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

Pekin'de koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinlikler iptal edildi, System.String[]

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

Pekin Belediyesi Kültür ve Turizm Bürosundan yapılan açıklamaya göre, halkın sağlını korumak ve salgını önlemek adına Bahar Bayramı'nın huzur içinde geçmesini temin etmek ve halkın kalabalık kitleler oluşturmasını azaltmak amacıyla büyük çaplı etkinlikler iptal edildi.

Bugünden itibaren başlayan yasağın, Bahar Bayramı dolayısıyla tapınaklarda toplanmayı da kapsayacağı, halka salgının gidişatına göre bilgilendirmeler yapılacağı kaydedildi.

Diğer yandan Cıciang eyaletinde de söz konusu virüs nedeniyle, manastırlar dahil, dini mekanlarda büyük çaplı faaliyetlerin iptal edildiği belirtildi.

Vuhan'da ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacı

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisi altındaki Vuhan kentinde ülkenin sosyal paylaşım sitesi Veybo üzerinden yapılan paylaşımlarla, kentin ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacı olduğu bildiriliyor.

Söz konusu malzemelerde yardım edecek kişilerin, Çin'in Kızılhaç Cemiyetiyle irtibata geçmesi talep ediliyor.

Koronavirüs salgını?

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.?

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde birer kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de birer, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.?

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları, giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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