Pekin'de Kovid-19 kısıtlamaları şehrin büyük bölümünde kaldırıldı - Son Dakika
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Pekin'de Kovid-19 kısıtlamaları şehrin büyük bölümünde kaldırıldı

06.06.2022 10:15
Pekin'de Kovid-19 kısıtlamaları şehrin büyük bölümünde kaldırıldı

Çin'in başkenti Pekin'de Omicron varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, şehrin büyük bölümünde kaldırıldı.

Çin'in başkenti Pekin'de Omicron varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, şehrin büyük bölümünde kaldırıldı.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, 1 Mayıs'tan bu yana yalnızca paket satış yapmalarına izin verilen restoranların yeniden açılacağı, evden çalışanların ofislerine dönebileceği belirtildi.

Açıklamada, ilk ve orta dereceli okulların aşamalı olarak yüz yüze eğitime döneceği, üniversite öğrencilerinin kampüslere giriş ve çıkışların kontrollü olması kaydıyla dönem sonu faaliyetlerini yürütmesine ve evlerine dönmesine izin verileceği ifade edildi.

Yeni düzenlemede, toplum taşıma araçlarına ve kamusal alanlara erişmek için vatandaşlardan son 48 saat yerine son 72 saatte yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucunu göstermelerinin zorunlu tutulduğu belirtildi.

Kütüphane, müze, sinema ve spor merkezlerinin yüzde 75 kapasiteyle hizmet vereceği, şehir turlarına katılmak için aşı şartı getirileceği kaydedildi.

Kısıtlamaların, hala vakaların görüldüğü şehrin güneybatısındaki Fıngtay ilçesi ile kuzeybatısındaki Çangping ilçesinin bazı bölümlerinde uygulanmaya devam edeceği aktarıldı.

Şanghay'da topluluk içi yayılma devam ediyor

2 aylık karantinanın ardından 1 Haziran'da normalleşmeye geçen ülkenin en büyük kenti Şanghay'da topluluk içi yayılmanın sürmesi, salgının yeniden alevlenebileceğine dair endişeye yol açıyor.

Şanghay Sağlık Komisyonu Başkanı Vu Cingley, şehrin geneline yayılan yeni vakaların, bulaşma zincirlerinin kesilmesi için hızlı müdahale edilmemesi halinde yeni salgın dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Nüfusu 25 milyonu aşan şehirde normalleşmeye geçilen 1 Haziran'dan bu yana karantina bölgeleri dışında 13 topluluk içi vakaya rastlandığı, bunların 6'sının hafta sonunda Ejderha Kayığı Festivali kutlamalarında saptandığı bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 31, göstermeyen 140 vaka saptandı, yurt dışı kaynaklı 85 vaka kayıtlara geçti.

Omicron vakaları "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pekin'de Kovid-19 kısıtlamaları şehrin büyük bölümünde kaldırıldı - Son Dakika

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