Pekin'de Kovid-19 vakalarının görüldüğü 8 bölge daha "riskli" ilan edildi - Son Dakika
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Pekin'de Kovid-19 vakalarının görüldüğü 8 bölge daha "riskli" ilan edildi

27.04.2022 09:54
Pekin'de Kovid-19 vakalarının görüldüğü 8 bölge daha "riskli" ilan edildi

Çin'in başkenti Pekin'de son 5 günde tespit edilen yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları nedeniyle 8 bölge daha "riskli" ilan edildi.

Çin'in başkenti Pekin'de son 5 günde tespit edilen yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları nedeniyle 8 bölge daha "riskli" ilan edildi.

Pekin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, yeni vakaların tespit edildiği bir bölgenin "yüksek riskli", 7 bölgenin ise "orta riskli" ilan edildiği bildirildi.

Daha önce kentteki bir bölge "yüksek riskli", 5 bölge ise "orta riskli" ilan edilmişti.

Risk bölgelerinde kademeli tedbirler uygulanırken birden çok vakanın görüldüğü konut ve iş yeri binaları karantina altına alınıyor.

Kentte son 24 saatte 34 yeni vaka tespit edilirken 22 Nisan'da bu yana kaydedilen vaka sayısı 113'e çıktı.

Pekin'e bağlı 11 merkez ilçe ve bir özel ekonomik bölgede toplu testler uygulanıyor.

Vakalar Omicron varyantını taşıyor

CDC Başkan Yardımcısı Pang Şinghuo, vakalardan alınan 38 numunede yapılan genetik incelemede virüsün Kovid-19'un Omicron varyantı olduğunun anlaşıldığı, vakaların iki ayrı yayılma zinciri oluşturduğunu belirtti.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor. Vatandaşlar, olası bir kapanmaya hazırlık için yiyecek stokluyor.

Pekin Ticaret Bürosu Başkan Yardımcısı Cao Veydong da kentteki 7 tarım toptancı pazarındaki sebze stoklarının yüzde 10 artışla 25 bin 200 tona çıkarıldığını, şehrin genel olarak günlük ihtiyaçları karşılayacak yeterli stokunun bulunduğunu ifade etti.

Pekin'deki yeni salgın dalgasında ilk vakalar 22 Nisan'da kaydedilmiş, virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti.

"Durum acil ve vahim"

Devlete ait "Beijing News" gazetesinin haberine göre, Pekin Komünist Partisi Sekreteri Cai Çi, Belediye Başkanı Çın Cining ve diğer şehir yetkilileri, yaptıkları acil durum toplantısında, şehirde aniden ortaya çıkan vakaların farklı yayılma zincirlerine ait olduğunu, bu yüzden daha fazla yayılma riskinin bulunduğunu vurgulayarak "durumun acil ve vahim olduğunu" belirtmişti.

Ülkenin en büyük şehri Şanghay'da mart başından bu yana Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle uygulanan kapanmanın sürmesi, Çin'in diğer büyük şehirlerinde de endişeye sebep oluyor.

Güney eyaleti Guangdong'a bağlı 17,5 milyon nüfuslu Şıncın şehri, yerel kaynaklı 75 vakanın görülmesinin ardından 14 Mart'ta bir hafta kapanmaya gitmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Omicron, Nisan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pekin'de Kovid-19 vakalarının görüldüğü 8 bölge daha 'riskli' ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pekin'de Kovid-19 vakalarının görüldüğü 8 bölge daha "riskli" ilan edildi - Son Dakika
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