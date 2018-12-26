Son Dakika Haberleri: Pekin'de Laboratuvarındaki Deney Sırasında Patlama: 3 Öğrenci Öldü
BBC

Pekin'de Laboratuvarındaki Deney Sırasında Patlama: 3 Öğrenci Öldü

2 saat önce

Çin'in başkenti Pekin'de Jiaotong Üniversitesi'nin deney laboratuvarında bu sabah meydana gelen patlamada üç öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pekin'de Laboratuvarındaki Deney Sırasında Patlama: 3 Öğrenci Öldü, System.String[]
Çin'in başkenti Pekin'de Jiaotong Üniversitesi'nin deney laboratuvarında bu sabah meydana gelen patlamada üç öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pekin itfaiyesinden yapılan açıklamada, patlamanın okulun çevre mühendisliği laboratuvarında atık su arıtma deneyi yapılırken meydana geldiği belirtildi.

İtfaiye yetkilileri, patlamadan sonra başlayan yangının yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındığını açıkladı.

Patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı haber veriliyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:31 

Sabah, Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya
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