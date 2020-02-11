Pekin'de salgın tedbirleri sıkılaşıyor - Son Dakika

Çin'in başkenti Pekin'de yeni korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler artırılıyor.

Pekin'de yaşayanlar, uzatılmış bayram tatilinin ardından 3 Şubat günü iş başı yapsa da birçok kurum ve şirket, personelinin evden çalışmasını teşvik etmeyi sürdürüyor. Bunun yanı sıra tatil esnasında Pekin'den ayrılmış olanlardan da 14 gün süreyle evlerinde kalmaları isteniyor.

Bahar Bayramı tatilinin 30 Ocak'ta sona ermesi planlanırken, ülkenin birçok kentinde tatil 2 Şubat tarihine uzatılmıştı. Pekin Belediyesi, salgının kontrol çalışmalarının etkilenmemesi için 9 Şubat'a dek personelin mümkün olduğunca teşvik edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Çin'in tüm başlıca idari birimlerinin yanı sıra 24 ülkeye yayılan virüs karşısında yerel düzeylerdeki tedbirler de sıkılaştırıldı. Başkent Pekin ile ülkenin sanayi ve finans merkezi Şanghay'da insan ve araç hareketliliği sıkı kontrollere tabi tutulurken, maske takma zorunluluğu getirilmesi gibi önlemlere başvuruluyor.

Yerel yönetimler ise yeni korona virüsünün bayram tatili sonrasında kente dönenler aracılığıyla daha çok yayılmasını kısmi tecrit uygulamalarıyla önlemeyi amaçlıyor. Nüfusu 20 milyonun üzerinde olan Pekin'de sitelere girişlerde denetimlerin sıkılaştırıldığı, diğer yerleşimlerden kente girişlerde ise kayıt sistemi uygulandığı belirtildi. Pekin'de kısmi tecrit uygulamaları altında yolların boş olması, dışarı çıkanların neredeyse tamamının maske takması dikkat çekiyor.

Tedbirler kapsamında son iki hafta içinde Hubei eyaletini ziyaret etmiş kişiler evlerinden çıkmamaya teşvik edilirken, hastalarla yakın temasta bulunmuş kişilerin ise karantina altında tutulacağı ifade ediliyor. Kent sakinlerinin bir araya gelme ihtimallerini azaltmak amacıyla kültürel ve sportif tesislerin de kapatıldığı belirtildi.

Ayrıca, kuryelerin apartman ve sitelere girişlerine sınırlar getirildi. Çinliler salgın nedeniyle evlerinden çıkmazken, günlük ihtiyaçların tedarikinde internet üzerinden yapılan alışverişler hayati önem taşıyor. Büyük kentlerin farklı noktalarındaki sitelerin kapılarının önünde araçlarıyla posta dağıtan kuryelerin biriktiği gözlemleniyor.

Pekin'de şu ana kadar 342 yeni korona virüsü vakası görülürken, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Şanghay'da ise 13 bin site ve yerleşkede kısmi tecrit tedbirlerinin uygulamaya sokulduğu aktarıldı. Şu ana kadar 302 vakanın tespit edildiği kentte hastalık nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Pekin'deki bir tercüme şirketinde çalışan Zhang Weiwei, salgının günlük işlerine büyük etki getirdiğini söyledi. Çinli genç, "Daha önce bazı çeviri işlerini ofiste veya dışarıda yapıyorduk, ancak şimdi hükümetin halka yaptığı dışarı mümkün olduğunca az çıkılması yönündeki uyarı nedeniyle tüm işlerimizi evden yapmaya çalışıyoruz. Dışarı çıktığımda sadece markete gidiyor, alışverişimi yapıp hemen eve dönüyorum. Haberlere bakınca son günlerde Hubei dışındaki vakaların azaldığını görüyorum. Ülkemizin salgının üstesinden geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Pekin'de yaşayan Xin Yuhui adlı Çinli kadın ise kısmi tecrit ortamının günlük hayata etkilerini, "Salgının ortaya çıkmasından sonra hükümet kalabalık ortamlardan kaçınılması uyarısında bulundu. Bu yüzden ben de şu an otobüs ve metroya binmemeye çalışıyorum. Sebze ve meyve alırken de markete gitmek yerine artık internet üzerinden alışverişi tercih ediyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

Yeni korona virüsü kaynaklı salgında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 18'e yükselirken, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yalnızca pazartesi günü 108 ölüm ve 2 bin 478 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, ülke genelinde kesinleşmiş vaka sayısının ise 42 bin 638'e çıktığını açıkladı.

(İHA)