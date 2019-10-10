Pekin'de Türk bahçelerine büyük ilgi

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Bahçecilik Fuarı'nda (EXPO 2019) yer alan Türk pavilyonunu yaklaşık 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiği açıklandı.



Çin'de düzenlenen Pekin EXPO 2019 Pekin'deki Türkiye pavilyonunun kapanış töreni, bugün Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği'nde düzenlendi. Törenin açılışında konuşan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin hükümetini ve EXPO Sekretaryası'nı altı ay süren başarılı ve renkli bir organizasyona imza atmaları nedeniyle kutladığını belirtti. Önen, EXPO 2019 Pekin'deki Türkiye pavilyonunun, Türkiye ile Çin arasındaki dostluk ve işbirliğinin bir simgesi olacağını kaydetti.



Konuşmasında iki ülke ilişkilerini de değerlendiren Büyükelçi Önen, "Son yıllarda, siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin yanında, kültürel temaslar ve halklar arasındaki ilişkilerde çarpıcı başarılar kaydedildiğine şahit olduk. Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60 yükselerek 400 bine çıktı" dedi.



Çin'den Türkiye'ye yapılan yatırımların artmasını arzuladıklarının altını çizen Önen, "Türkiye, şu an binden fazla Çinli şirkete ev sahipliği yapıyor ve daha fazlasını ağırlamaya hazırız. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği olarak, Çinli şirketlere bilhassa enerji, ulaştırma, finans, alt yapı ve bilişim teknolojileri alanlarında Türkiye'ye daha çok yatırım yapabilmeleri için güçlü bir destek sağlıyoruz ve sağlamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Açılışta söz alan Türkiye'nin EXPO Komiseri Müge Varol Ilıcak, "Türkiye, EXPO Pekin'e katılımını bir devir teslim olarak görüyor. Antalya'daki 3 bin 150 metrekareden fazla büyüklükteki Çin Bahçesi, en güzel ve en çok ziyaret edilen pavilyonlar arasındaydı" diye konuştu.



Müge Varol Ilıcak'ın Türkiye'nin EXPO Pekin'de sergilenen pavilyonunu iki ülke arasındaki işbirliğinin bir işareti olarak Çin'e armağan edeceğini söylemesi Çinli ve Türk konuklardan büyük alkış aldı. Türkiye'nin EXPO 2019 Pekin'deki en büyük pavilyonlardan birini kurduğunu hatırlatan Ilıcak, Türkiye Milli Günü'nde Türkiye pavilyonunu 8 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi. Ilıcak, istatistiklere göre EXPO'yu ziyaret eden iki kişiden birinin Türkiye pavilyonunu ziyaret ettiğini, bunun da toplamda yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiye tekabül ettiği bilgisini verdi.



Türkiye'nin Çin'in ithalatında daha büyük pay edinmesini hedeflediklerini dile getiren Ilıcak, "Şangay'da 5-10 Kasım günlerinde düzenlenecek Uluslararası İthalat Fuarı'na Türkiye'den 55 şirket altı salonda katılacak. Türkiye, fuara 'Mükemmel Uyum' temasıyla katılacak" dedi.



EXPO 2019 Pekin, "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" temasıyla 29 Nisan'da başlamıştı. - PEKİN