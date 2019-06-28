Son Dakika Haberleri: Pekin'de "Türkiye Konuşmaları" paneli
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Pekin'de "Türkiye Konuşmaları" paneli

36 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Türkiye markasını güçlendirmek" vizyonuyla yürütülen faaliyetler kapsamında Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) panel serisinin yeni etabı Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirildi.

Pekin'de
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Türkiye markasını güçlendirmek" vizyonuyla yürütülen faaliyetler kapsamında Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) panel serisinin yeni etabı Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) Panel serisi kapsamında Pekin'de "Yeni Dönemde Türkiye ve Çin: İkili Perspektifle Küresel Zorluklarla Mücadele" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.
Pekin programı kapsamında Türk heyetince ilk olarak, Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (CIIS) yetkilileriyle Türkiye- Çin Halk Cumhuriyeti karşılıklı ilişkileri ile bölgesel ve küresel tehditlerin ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.
Türkiye-Çin arasındaki çok boyutlu ikili ilişkilerin önemi vurgulandı
Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüleri (CICIR) iş birliğiyle düzenlenen "Yeni Dönemde Türkiye ve Çin: İkili Perspektifle Küresel Zorluklarla Mücadele" başlıklı panelin açılışında Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen bir konuşma yaptı. Panele, diplomatik misyon, medya, akademi ve sivil toplum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.
Değişen dünya düzeninde ortaya çıkan küresel zorluklarla mücadelede, Türkiye-Çin arasında çok boyutlu ikili ilişkilerin giderek önem kazandığı vurgulanan panelde, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin ve ortak çıkarlar yaratılmasının elzem olduğunun altı çizildi.
Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Cumhurbas¸kanlıgˆı Gu¨venlik ve Dıs¸ Politikalar Kurulu U¨yesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci ve Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ortadoğu Çalışmaları Araştırmacısı Dr. Li Yanan'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğünü Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Orta Doğu Çalışmaları Direktörü Niu Xinchun yaptı.
Panelin ardından Ahmet Yıldız ve Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Türkiye-Çin ilişkileri üzerine basına mülakat verdi.
Program kapsamında, Türk heyeti Çin Ulusal Halk Kongresi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Bayan Fu Ying ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Pekin programı, Türk heyetinin Türk Hava Yolları Türkiye-Çin Doğrudan Uçuşlar 20. Yıl Gala Programı'na katılımıyla sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:08 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Türkiye, Güncel
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