Son Dakika Haberleri: Pekin'de Üniversitede Patlama: 3 Ölü

Pekin'de Üniversitede Patlama: 3 Ölü

1 saat önce

Çin'in başkenti Pekin'de bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 öğrenci hayatını kaybetti.

Pekin'de Üniversitede Patlama: 3 Ölü, System.String[]
Çin'in başkenti Pekin'de bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 öğrenci hayatını kaybetti.

İtfaiye birimleri, Pekin Jiaotong Üniversitesindeki bir laboratuvarda deney yapılırken patlama yaşandığını bildirdi. Söz konusu laboratuvarın çevre mühendisliği çalışmalarında kullanıldığı ifade edildi. Sabah 9.30 sıralarında meydana gelen patlamada, laboratuvarda atıklarla ilgili deneyler gerçekleştiren 3 öğrenci hayatını kaybetti.

Alevlerin patlamadan yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındığı, patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:00 Kaynak: İHA

İtfaiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, 3. Sayfa
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