Pekin'de Üniversitede Patlama: 3 Ölü

Çin'in başkenti Pekin'de bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 öğrenci hayatını kaybetti.

Çin'in başkenti Pekin'de bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 öğrenci hayatını kaybetti.



İtfaiye birimleri, Pekin Jiaotong Üniversitesindeki bir laboratuvarda deney yapılırken patlama yaşandığını bildirdi. Söz konusu laboratuvarın çevre mühendisliği çalışmalarında kullanıldığı ifade edildi. Sabah 9.30 sıralarında meydana gelen patlamada, laboratuvarda atıklarla ilgili deneyler gerçekleştiren 3 öğrenci hayatını kaybetti.



Alevlerin patlamadan yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındığı, patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi. - PEKİN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Adı Galatasaray ile Anılan Hulk, Çin'de Mutlu Olduğunu Belirtti

İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı

Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı

Ataköy-Bahçelievler Metro Durakları Arasındaki İntihar Nedeniyle Seferler Durduruldu