Son Dakika Haberleri: Pekin'de Üniversitede Patlama: 3 Ölü

Pekin'de Üniversitede Patlama: 3 Ölü

1 saat önce

- Pekin'de üniversitede patlama: 3 ölüPEKİN - Çin'in başkenti Pekin'de bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 öğrenci hayatını kaybetti.

- Pekin'de üniversitede patlama: 3 ölü

PEKİN - Çin'in başkenti Pekin'de bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 öğrenci hayatını kaybetti.
İtfaiye birimleri, Pekin Jiaotong Üniversitesindeki bir laboratuvarda deney yapılırken patlama yaşandığını bildirdi. Söz konusu laboratuvarın çevre mühendisliği çalışmalarında kullanıldığı ifade edildi. Sabah 9.30 sıralarında meydana gelen patlamada, laboratuvarda atıklarla ilgili deneyler gerçekleştiren 3 öğrenci hayatını kaybetti.
Alevlerin patlamadan yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındığı, patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:09 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı Tartıştığı Eşini Çekiçle Dövüp, Bıçaklayarak Öldürdü

Gelişi Güzel Park Edilen Aracı Çarpa Çarpa Önünden Çekti Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Öldürülmesine İlişkin Davada Sanıklara Ceza Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 15:04:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pekin'de Üniversitede Patlama: 3 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]