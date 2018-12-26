Pekin'de Üniversitede Patlama: 3 Ölü
1 saat önce
- Pekin'de üniversitede patlama: 3 ölüPEKİN - Çin'in başkenti Pekin'de bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 öğrenci hayatını kaybetti.
- Pekin
'de üniversitede patlama: 3 ölü
PEKİN - Çin
'in başkenti Pekin'de bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 öğrenci hayatını kaybetti. İtfaiye
birimleri, Pekin Jiaotong Üniversitesindeki bir laboratuvarda deney yapılırken patlama yaşandığını bildirdi. Söz
konusu laboratuvarın çevre mühendisliği çalışmalarında kullanıldığı ifade edildi. Sabah
9.30 sıralarında meydana gelen patlamada, laboratuvarda atıklarla ilgili deneyler gerçekleştiren 3 öğrenci hayatını kaybetti.
Alevlerin patlamadan yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındığı, patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:09 Kaynak: İHA
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