Üye Girişi
Pekin'de yerel kaynaklı 14 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Pekin'de yerel kaynaklı 14 Kovid-19 vakası tespit edildi

26.01.2022 07:29
Pekin'de yerel kaynaklı 14 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de şubatta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de yurt içi kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Çin'de şubatta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de yurt içi kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, Fıngtay ilçesinde 9, Çaoyang'da 3, Daşing ve Şiçıng'da 1'er yerel vaka görüldü.

Vakaların tamamının, ilk kez Pekin'in güneybatısındaki Fıngtay ilçesinde soğuk zincir taşımacılık sektörü çalışanlarında ortaya çıkan vakalardan kaynaklandığı belirtildi.

Başkentteki yerel kaynaklı vakaların iki ayrı yayılma öbeğinde toplandığı tahmin ediliyor. Soğuk zincir taşımacılık sektörü çalışanlarında ortaya çıkan, Delta varyantı taşıyan vakaların görüldüğü grupta 54, Kanada'dan gelen bir posta gönderisinden bulaştığı tahmin edilen ve Omicron varyantı taşıyan vakaların yayıldığı grupta ise 8 vaka kaydedildi.

Delta varyantını taşıyan yerel vakalar nedeniyle Fıngtay ilçesinde yaşayan 2 milyon kişiye hafta sonunda toplu test uygulanmıştı.

Olimpiyat vakaları 78'e yükseldi

Öte yandan Pekin Başkent Havalimanı'nda Olimpiyatlar için şehre gelen ülke kafilelerindekilere yapılan testlerde 6 vakaya daha rastlandığı bildirildi.

Vakalardan birinin "takım mensubu", diğer 5'inin ise "paydaş" adı verilen medya mensupları ve destek personelinden olduğu belirtildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 23 Ocak'ta düzenlediği çevrim içi teknik toplantıda, 4-22 Ocak'ta havalimanı ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sistemi" içinde 340 bin test uygulandığını ve toplam 72 Kovid-19 vakası tespit edildiğini bildirmişti.

Yeni vakalarla şehirde Olimpiyatlarla bağlantılı vaka sayısı 78'e yükseldi.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirilecek.

4-20 Şubat'ta düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

24 saatte 44 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında dün 24 saatte 24'ü yurt içi kaynaklı 44 Kovid-19 vakası saptandı.

Pekin'de 14, Heilongciang eyaletinin Mudanciang şehrinde 4, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı İli Kazak Özerk Vilayeti'nde 2, Hıbey eyaletinin Baoding şehri, Liaoning eyaletinin Şınyang şehri, Hınan eyaletinin Anyang şehri ile Guangdong eyaletinin Zongşan şehrinde birer yerel vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı 20 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 749 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 487 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Kanada, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pekin'de yerel kaynaklı 14 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
01:09 İstanbul'da sürücülerin Hadımköy'deki mağduriyeti sürüyor
01:08 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye'ye ziyaret sinyali
01:00 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi!
00:49 Millet İttifakı'nda "Diyarbakır" çatlağı! Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'nin ağır topu Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt
00:44 Kamyonun çarpması ile alev alan tırda sıkışan sürücü can verdi
00:43 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç artık Türkiye'de yaşamayacaklar
00:22 Ünlü model Berna Arıcı iç çamaşırıyla karda poz verdi
00:07 Hatay'da kar ve tipi nedeniyle 18 mahallenin yolu ulaşıma kapandı!
00:05 Eski Galatasaraylıdan Arda Turan'a olay tuvalet kağıdı göndermesi
23:52 Van'da tarihe geçen kar manzarası görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 07:37:32. #1.12#
SON DAKİKA: Pekin'de yerel kaynaklı 14 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement