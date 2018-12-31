Pekin'de Yılbaşı Kutlamaları
1 saat önce
- Pekin'de yılbaşı kutlamalarıPEKİN - Çin'in başkenti Pekin'de vatandaşlar yeni yılı dondurucu soğuğa rağmen sokaklarda karşıladı.
- Pekin
'de yılbaşı kutlamaları
PEKİN - Çin
'in başkenti Pekin'de vatandaşlar yeni yılı dondurucu soğuğa rağmen sokaklarda karşıladı.
Pekin'de başkentin birçok noktası ışıklarla süslenirken, Çinliler yeni yıl için yerleştirilen hatıra panolarının önünde fotoğraf çektirdi. Çinli gençler, -12 dereceye kadar inen hava sıcaklığına rağmen 2018 yılına sokak ve meydanlarda veda etti. Başkentte yılbaşına özel gösterilere rastlanmaması dikkat çekti.
Öte yandan, Batılı kültürlerin istilasına karşı duruş sergilemek amacıyla Çin'in bazı kentinde yılbaşı kutlamaları yasaklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:54 Kaynak: İHA
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