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Pekin'de yurt içi kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Pekin'de yurt içi kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi

20.01.2022 07:58
Pekin'de yurt içi kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de gelecek ay Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de, dün 24 saatte yurt içi kaynaklı 3 Kovid-19 vakasının saptandığı bildirildi.

Çin'de gelecek ay Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de, dün 24 saatte yurt içi kaynaklı 3 Kovid-19 vakasının saptandığı bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, merkez ilçelerden Chaoyang'da 1, güneybatısındaki Fıngtay'da 2 yerel vaka görüldüğü belirtildi.

Chaoyang'daki vakada 18 Ocak'ta yapılan testin pozitif çıktığı ve "asemptomatik" olarak sınıflandırıldığı, ardından dün hastalık belirtisi görüldüğü kaydedildi.

Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Diğer iki vakaya ise Pekin'in güneybatısındaki bir ilçe olan Fıngtay'da rastlandı. Hastalardan birinin soğuk zincir kargo sektöründe çalışan işçi, diğerinin ise birlikte yaşadığı kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Pekin yönetimi, tüm vakaların Kovid-19'un Delta varyantını taşıdığını belirtirken, görüldüğü bölgelerdeki bazı yerleşimler "salgın kontrol bölgesi" ilan edildi. Söz konusu yerlerde dışarı çıkışların ve toplu etkinliklerin geçici süreyle durdurulacağı kaydedildi.

Yerel yönetim ayrıca soğuk zincir kargo işletmelerinde derhal inceleme yapılacağını, çalışanların ve ürünlerin daha sık aralıklarla test edileceğini vurguladı.

Pekin'de 14 Aralık'ta Omicron varyantını taşıyan ilk vakanın görülmesi endişeye yol açmıştı. Başkentin merkez ilçelerinden Haydien'de yaşayan hastanın, doğrulanmış vakalardan herhangi biriyle temas kurmadığı ve son 14 günde başka şehre seyahat etmediği ifade edilmişti.

Vakanın ortaya çıkması, virüs varyantının şehirde bir süredir yayılmakta olduğuna dair endişeleri artırmış, fakat yapılan testlerde hastanın annesi dışında virüs bulaşan birisine rastlanmamıştı.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de düzenlenecek.

24 saatte 66 vaka

Çin ana karasında 24 saatte 43'ü yurt içi kaynaklı 66 Kovid-19 vakası belirlendi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Hınan eyaletinin Anyang şehrinde 19, Şuçang'da 4 ve eyalet merkezi Cıngcou'da 1, Tiencin şehrinde 14, Pekin'de 3 ve Guangdong eyaletinin Cuhai şehrinde 2 vaka görüldü.

Dün 24 saatte yurt dışı kaynaklı 23 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen yurt dışı kaynaklı 2 vakaya rastlandığı kaydedildi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 411 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 297 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Pekin, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pekin'de yurt içi kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pekin'de yurt içi kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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