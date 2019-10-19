Son Dakika Haberleri: Pekin'deki Türkler Mehmetçik'e selam gönderdi
Son Dakika Güncel Pekin'deki Türkler Mehmetçik'e selam gönderdi

Pekin'deki Türkler Mehmetçik'e selam gönderdi

58 dakika önce

Çin'in başkenti Pekin'de okuyan Türk öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı için görev yapan Mehmetçik'e selam gönderdi.

Pekin'deki Türkler Mehmetçik'e selam gönderdi, System.String[]

Çin'in başkenti Pekin'de okuyan Türk öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı için görev yapan Mehmetçik'e selam gönderdi.

Türk Öğrenci Birliği, Pekin Üniversitesinde 16. Uluslararası Kültür Festivali çerçevesinde Türk kültürünü tanıtmak amacıyla stant kurdu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, söz konusu standı ziyaret ederek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Festival alanındaki Pakistanlı öğrencilerin standını da ziyaret eden Önen, Türk öğrencilerle Barış Pınarı Harekatı için Suriye'nin kuzeyinde görev yapan Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Önen, "Pekin'den başta Başkomutanımız olmak üzere tüm kahraman Mehmetçiklerimize selam olsun." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Pekin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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