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Pekin'den ABD'nin 3 Çinli şirkete "füze teknolojisi" yaptırımına eleştiri - Son Dakika

Pekin'den ABD'nin 3 Çinli şirkete "füze teknolojisi" yaptırımına eleştiri

21.01.2022 20:53
Pekin'den ABD'nin 3 Çinli şirkete "füze teknolojisi" yaptırımına eleştiri

Çin, füze teknolojisi ihraç ettiği gerekçesiyle 3 Çinli şirkete yaptırım uygulama kararı veren ABD'yi eleştirdi.

Çin, füze teknolojisi ihraç ettiği gerekçesiyle 3 Çinli şirkete yaptırım uygulama kararı veren ABD'yi eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin silah ihracatını denetlediğini belirterek, "Çin ile diğer ülkeler arasında savunma alanındaki olağan iş birliği uluslararası hukuku ihlal etmemekte ve kitle imha silahlarının yayılmasına katkı sağlamamaktadır." dedi.

Kararın ABD'nin hegemonya kurmaya yönelik tipik bir eylemi olduğunu ifade eden Sözcü Cao, "ABD'yi derhal hatasını düzelterek ilgili yaptırımları kaldırmaya ve Çin'i karalamaya ve Çin şirketlerine baskı yapmaya son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cao, ABD'nin Avustralya'ya nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Tomahawk güdümlü füzelerini satmayı planladığına dikkati çekerek, " Washington'ın açıkça çifte standart uyguladığını" savundu.

ABD Hazine Bakanlığı, "füze teknolojisinin yayılmasına yönelik faaliyetleri nedeniyle", Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi, Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayisi Şirketi ve Poly Teknoloji Limited Şirketi ile iştiraklerini yaptırım listesine almıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pekin'den ABD'nin 3 Çinli şirkete 'füze teknolojisi' yaptırımına eleştiri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pekin'den ABD'nin 3 Çinli şirkete "füze teknolojisi" yaptırımına eleştiri - Son Dakika
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