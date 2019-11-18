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Pekin'den ABD'ye: Güney Çin Denizi'nde güç gösterisine son ver
6 saat önce
Çin, kendisine bağlı özerk Tayvan'dan gelecek hiçbir bağımsızlık hareketini "müsamaha etmeyeceğini" açıkladı. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savunma bakanları arasında Tayvan'ın başkenti Bangok'ta yapılan toplantıda Pekin bu konuda Washington'ı gereğine uygun davranmaya çağırdı.
Çin, Tayvan'dan gelecek hiçbir bağımsızlık hareketine 'müsamaha göstermeyeceğini' açıkladı. Pekin, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savunma bakanları arasında Tayvan'ın başkenti Bangok'ta yapılan toplantıda Washington'ı bu konuda daha hassas davranmaya çağırdı.
Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'e Çinli mevkidaşının "Güney Çin Denizi'nde güç gösterisi yapmayı ve tansiyonu yükseltmeyi bırakın" dediğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:34
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