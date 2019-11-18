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Son Dakika Dünya Pekin'den ABD'ye: Güney Çin Denizi'nde güç gösterisine son ver - Son Dakika Dünya

Pekin'den ABD'ye: Güney Çin Denizi'nde güç gösterisine son ver

6 saat önce

Çin, kendisine bağlı özerk Tayvan'dan gelecek hiçbir bağımsızlık hareketini "müsamaha etmeyeceğini" açıkladı. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savunma bakanları arasında Tayvan'ın başkenti Bangok'ta yapılan toplantıda Pekin bu konuda Washington'ı gereğine uygun davranmaya çağırdı.

Pekin'den ABD'ye: Güney Çin Denizi'nde güç gösterisine son ver, System.String[]

Çin, Tayvan'dan gelecek hiçbir bağımsızlık hareketine 'müsamaha göstermeyeceğini' açıkladı. Pekin, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savunma bakanları arasında Tayvan'ın başkenti Bangok'ta yapılan toplantıda Washington'ı bu konuda daha hassas davranmaya çağırdı.


Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'e Çinli mevkidaşının "Güney Çin Denizi'nde güç gösterisi yapmayı ve tansiyonu yükseltmeyi bırakın" dediğini aktardı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:34 
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