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Pekin'den Hindistan'ın Çinli şirketlerin mobil uygulamalarını yasaklamasına tepki - Son Dakika

Pekin'den Hindistan'ın Çinli şirketlerin mobil uygulamalarını yasaklamasına tepki

18.02.2022 16:30
Pekin'den Hindistan'ın Çinli şirketlerin mobil uygulamalarını yasaklamasına tepki

Çin, Hindistan'ın, aralarında Tencent, Alibaba ve NetEase'in olduğu Çinli teknoloji şirketlerine ait 54 mobil uygulamayı yasaklamasına tepki gösterdi.

Çin, Hindistan'ın, aralarında Tencent, Alibaba ve NetEase'in olduğu Çinli teknoloji şirketlerine ait 54 mobil uygulamayı yasaklamasına tepki gösterdi.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, düzenlediği basın toplantısında, Hint otoritelerin, Çinli şirketlere ve onlarla bağlantılı ürünlere karşı ciddi baskıcı tedbirler aldığını belirterek, "Bu, Çin şirketlerinin meşru haklarına ve çıkarlarına ciddi zarar veriyor." dedi.

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Çinli şirketlere ait 54 uygulamanın yasaklanmasına yönelik karar almıştı. Kararda, söz konusu uygulamaların 2020'de yasaklananların yeniden markalaşmış versiyonları olduğu belirtilmişti.

Hindistan'da, 29 Haziran 2020'de de aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulama yasaklanmıştı. 2 Ekim 2020'de de aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.

Bakanlık, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğunu ileri sürmüştü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Alibaba, Tencent, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pekin'den Hindistan'ın Çinli şirketlerin mobil uygulamalarını yasaklamasına tepki - Son Dakika


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