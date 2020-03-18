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Pekin'in tepkisine rağmen Trump yine 'Çin virüsü' dedi
22 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump Pekin'in tepkisine rağmen Covid-19 için “Çin virüsü” tabirini kullanmaya devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump Pekin'in tepkisine rağmen Covid-19 için "Çin virüsü" tabirini kullanmaya devam etti.
Trump sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çin virüsünü her zaman ciddiye aldım, herkesin tepkisine rağmen, Çin ile sınırları kapatma dahil başından bu yana çok iyi iş çıkardım. Birçok hayat kurtuldu. Yalan haberler utanç verici" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:43
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